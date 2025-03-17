Подмосковье и Приморье обменялись опытом в части внедрения КРТ

В правительстве Московской области состоялось совещание представителей правительства Приморского края и правительства Московской области (Минжилполитики, Мособлархитектура и фонда КРТ). В повестке обмен опытом регионов. Московская область — пионер в части внедрения КРТ и лидер в России по объему строящегося жилья по договорам комплексного развития территорий, сообщает министерство жилищной политики Московской области.

«Сегодня в Московской области заключено 19 договоров КРТ, с градостроительным потенциалом 3 млн квадратных метров нового жилья. По действующим договорам КРТ будут расселены 257 тыс. кв. м или 263 многоквартирных домов ветхого и аварийного фонда. Более 40 тысяч человек смогут переехать в новые квартиры», — рассказал генеральный директор фонда КРТ Леонид Ладанов.

Он подчеркнул, что все проекты, которые реализуются в регионе обеспечены объектами социальной инфраструктуры.

«В Приморском крае сегодня в проработке 33 территории с градостроительным потенциалом 17 млн квадратных метров жилья, заключен один договор по инициативе правообладателя. По нескольким проектам проходит согласование документации. Приморье стабильно входит в число регионов с наибольшим объемом строящегося жилья, наша задача сегодня — повысить качество проектов. КРТ — как раз является таким механизмом», — отметила заместитель председателя правительства Приморского края Ольга Иванникова.

Она подчеркнула, что при выборе земельных участков под КРТ и в Подмосковье и в Приморье используются одни и те же принципы. Вовлекаются депрессивные территории, районы с ветхим и аварийным жилым фондом, заброшенные промзоны, территории гаражно-строительных кооперативов.

В Московской области сегодня делается акцент на вовлечение в КРТ нежилых территорий. При этом «реновация» не затрагивает действующие предприятия и производства, так как это рабочие места и налоги. Речь идет именно о территориях, которые не вовлечены должным образом в налоговый оборот и требуют обновления — подчеркнул Леонид Ладанов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.