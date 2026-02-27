По народной программе в Подмосковье отремонтировали более 340 школ и детсадов

В ходе рабочей поездки в Балашиху секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов оценил, как в округе ведется капитальный ремонт учреждений образования. Он отметил, что большинство школ и детских садов ремонтируется по наказам жителей.

«За последние пять лет в регионе проведен капремонт 342 школ и детских садов. В 2026 году планируем обновить еще 97 организаций — 48 школ и 49 садиков. Финансирование, предусмотренное на эти цели — 37,6 миллиарда рублей. Это важная составляющая — наши дети должны получать качественное образования, а это напрямую зависит от того, в каких условиях они учатся», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В Балашихе Игорь Брынцалов посетил два объекта. Первый — школа № 18 в деревне Черное. Капитальный ремонт стартовал здесь в сентябре прошлого года, он уже выполнен почти на 20 процентов.

Регулярно посещает стройплощадку директор образовательной организации Елена Васильева. Она подчеркнула: обновление учреждения было просто необходимо — протекала кровля, разрушался фасад, были теплопотери. Поэтому это первое, на чем сосредоточились при выполнении ремонта. Еще, по ее словам, школу ожидают приятные перемены.

«У нас реконструирован пищеблок — будет столовая полного цикла, полностью обновим спортивный зал. У нас был малый спортзал — такое маленькое помещение, где дети занимались борьбой. А сейчас будет второй, но уже полноценный спортивный зал с раздевалками, душевыми для того, чтобы все дети могли заниматься спортом, так как у нас их 1100. Также появится два больших кабинета технологии. И тир. То есть для наших детей открываются огромные возможности. Все строительные работы идут по плану, даже опережают график. И, как нам сказал подрядчик, в апреле они уже приступят к чистовой отделке», — рассказала в ходе осмотра школы Елена Васильева.

Кроме этого, будет проведено благоустройство уличной территории школы. И появится спортивное ядро.

«Такую практику — вместе с капремонтом школ при необходимости обновлять уличный спортивный сектор и приводить в порядок прилегающее пространство — мы при поддержке подмосковной „Единой России“ внедрили первыми в стране, — напомнил Игорь Брынцалов.

Планируется, что обновленная школа примет учеников уже в начале следующего учебного года.

Еще один объект — детский сад № 17 школы № 7 в микрорайоне Железнодорожный. Капремонт здесь завершился. И с этого учебного года он уже начал свою работу.

Здесь были проведены демонтажные и фасадные работы, заменена кровля, проложены инженерные сети, иной вид приобрели и внутренние интерьеры. В саду организована работа 15 групп, посещают учреждение более 300 детей, в том числе ребята с нарушениями речи, для которых организован образовательный процесс с применением специальных методик.

Сейчас в округе ведется капремонт гимназии и трех дошкольных отделений.

«Все они вошли в народную программу „Единой России“, — сообщил глава округа, секретарь местного отделения партии Сергей Юров.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму в 2021 году, включает почти 400 положений. Она синхронизирована с основными показателями национальных проектов и государственных программ развития страны и регионов, обозначенных Президентом. Участие в формировании документа приняли более 2,5 миллиона россиян по всей стране, из них около 780 тысяч предложений направили жители Подмосковья. Ежегодно на ее реализацию выделяются средства из федерального и регионального бюджетов. Пятилетняя программа в Подмосковье выполнена более чем на 90%.

«Единая Россия» приступила к сбору инициатив в новую народную программу. Как и в 2021 году, ее соавторами станут жители регионов и эксперты. Сбор наказов будет проходить как при личном общении с избирателями, так и онлайн: предложить свою идею можно на сайте «естьрезультат. рф».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.