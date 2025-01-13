Пять молодых семей из Солнечногорска стали обладателями жилищных сертификатов

Пять молодых семей из Солнечногорска получили жилищные сертификаты. Они дают право на субсидию для покупки жилья или создания дома под индивидуальное жилищное строительство. В торжественной обстановке свидетельства будущим новоселам вручила заместитель главы городского округа Ольга Мошарова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Социальная выплата на жилье для молодых семей предусмотрена по госпрограмме в рамках президентского проекта.

«Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и реализации государственной программы «Жилище» еще пять семей получили возможность улучшить свои условия проживания. Каждая из них — это наша гордость и будущее округа. Поддержка молодых семей помогает создать стабильную основу для воспитания детей и укрепления самых важных для нашей страны ценностей», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Социальная выплата покрывает не менее 30-35% (в зависимости от наличия детей) от расчетной стоимости жилья. Приобрести его можно на первичном или вторичном рынке. Жилая площадь должна составлять не менее 10 кв. метров на человека.

Для участия в программе возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет.

В 2024 году более 270 молодых семей Подмосковья улучшили жилищные условия благодаря господдержке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.