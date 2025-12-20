Петр Анурин: новые профессии в стройотрасли формируют сквозную цифровую среду

Так, профессия 3D-моделлера одна из новых. Эти специалисты очень важны — благодаря их работе можно избежать ошибок еще на стадии проектирования здания.

«3D-моделирование позволяет в точности передать замысел архитектора и доступно представить его окружающим. С детства увлекаюсь конструктором, сборкой и созданием разнообразных сооружений. Сейчас я тоже создаю город, но уже настоящий. Например, участвовал в разработке множества трехмерных моделей зданий по Программе реновации», — заявил руководитель команды по 3D-разработке в ГБУ «Мосстройинформ» Дмитрий Бояринов.

Антон Насекин, руководитель отдела визуализации АО «Моспроект-4» отметил, что они работают по уже готовым архитектурным объектам.

«Берем „сырую“ 3D-модель и доводим ее до финального вида — того, как здание будет выглядеть на самом деле. Архитектурный фотограф снимает построенное, а мы — то, чего еще нет. По сути, мы смотрим чуть вперед и помогаем архитекторам и заказчикам избежать ошибок еще на стадии проектирования», — поделился он.

Недавно появились специалисты по роботам-сварщикам. Один человек может управлять двумя-тремя роботами одновременно — увеличивать производительность труда и точность выполняемых операций.

Еще одной передовой профессией является специалист по технологиям информационного моделирования (ТИМ). Он работает на стыке архитектуры, инженерии, строительства и ИТ, считает Игорь Соколов, инженер по роботизированным комплексам концерна «КРОСТ».

«ТИМ-менеджер — это главный по информационной модели здания. Его можно сравнить с дирижером большого симфонического оркестра. Это организатор и координатор, который использует передовые цифровые технологии, чтобы проектирование и строительство шли быстрее, экономичнее и без неприятных сюрпризов», — прокомментировал ТИМ-менеджер ООО «Техпроектстрой» (ГК «МСУ-1») Артем Манютин.

Он уточнил, что инженерам-исследователям в сфере строительных материалов и конструкций создаются уникальные рецептуры бетонов и технологии.

«Об этой профессии узнал от преподавателей в колледже и с первого дня понял, что я на своем месте. Здесь большой объем информации, разнообразие, множество интересных процессов в промышленной и строительной деятельности. Моя главная задача — контролировать качество продукции завода на всех этапах производства, проверяя ее соответствие техническим условиям, чертежам и стандартам», — подчеркнул инженер лаборатории концерна «КРОСТ» Богдан Мирон.

Известно, что внедрение в практику московского строительного комплекса таких специальностей, как 3D-моделлер, ТИМ-менеджер, инженер по роботизированным комплексам и инженер-исследователь материалов, отражает глубинную цифровую трансформацию отрасли, необходимую для реализации масштабных градостроительных программ типа реновации.

«Эти профессии формируют сквозную цифровую среду, которая трансформирует традиционную линейную цепочку „проект-строительство“ в интегрированный, управляемый данными жизненный цикл объекта. Данный технологический переход сопровождается гармоничным смещением акцента на прикладное профессиональное образование молодежи, создавая устойчивый запрос со стороны отрасли на высококвалифицированные кадры, обладающие междисциплинарными знаниями на стыке архитектуры, инженерии, строительства и IT, что закономерно переориентирует образовательные траектории с сугубо академических на практико-ориентированные, интегрируя передовые отраслевые задачи в программы колледжей и вузов», — считает архитектор, градостроитель Петр Анурин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что путепровод над путями МЦД-2, строительство которого продолжается в составе пятого участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, появится на отрезке от Новобутовской улицы до Варшавского шоссе.

«Его длина составит 150 м, а ширина — 24 м. На путепроводе будет четыре полосы движения: по две в каждую сторону. В составе объекта построены четыре подпорные и две шкафные стенки в конструкции съездов с восточной и западной стороны. Сейчас идет подготовка арматуры железобетонной плиты, после чего будет проведено бетонирование первой захватки. Общая готовность проекта составляет уже 70%. Завершить возведение путепровода планируется в следующем году», — заключил Ефимов.