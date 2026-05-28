Петербуржцы стали чаще выбирать новостройки по качеству двора

сегодня в 18:09

Покупатели новостроек в Петербурге все чаще оценивают не только цену квартиры, но и благоустройство, безопасность и инфраструктуру жилого комплекса, сообщает «Бриф24» .

Главным критерием при выборе жилья остается стоимость — ее назвали 69% участников опроса. Однако все больше жителей города обращают внимание на среду внутри жилого комплекса.

По данным Авито Недвижимости, 49% респондентов учитывают транспортную доступность, 41% — наличие рядом школ, детских садов и поликлиник. От 32% до 41% опрошенных считают важными закрытые дворы, видеонаблюдение, озеленение, состояние подъездов и оборудованные площадки возле дома.

Покупатели воспринимают жилой комплекс как часть городской среды. Оценивается удобство территории для семей с детьми, доступность инфраструктуры и организация пространства вокруг дома.

75% ищут информацию о новостройках на онлайн-платформах, 40% изучают сайты застройщиков, 25% ориентируются на советы знакомых, 24% посещают офисы продаж, 16% — соцсети.

Более половины готовы рассматривать покупку до ввода дома в эксплуатацию: 22% допускают сделку на этапе строительства, 28% предпочитают приобретать жилье после его завершения.

Управляющий директор направления первичной недвижимости Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев отметил, что 40% покупателей изучают историю проектов девелопера и соблюдение сроков сдачи, а 28% интересуются технологиями строительства и материалами. Репутация застройщика и прозрачные условия покупки входят в число ключевых факторов выбора наряду с ценой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.