Первый корпус ЖК «Космический Квартал» в Королеве готов более чем на 70%

Группа «Самолет» завершила устройство внешних стен и внутренних перегородок первого корпуса жилого комплекса «Космический Квартал» в Королеве. Дом на 746 квартир планируют ввести в эксплуатацию во II квартале 2027 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Работы идут по графику, в строительстве корпуса участвуют 60 специалистов. Фасады и кровля готовы на 80%. Строители монтируют инженерные системы и витражи, отделывают квартиры и места общего пользования, прокладывают наружные сети и благоустраивают двор. В многоуровневом паркинге на 488 машино-мест ведут монолитные работы на уровне второго этажа.

Площадь шестисекционного дома высотой от 12 до 17 этажей превышает 31 тыс. кв. м. Предусмотрены квартиры с гардеробными, гостевыми санузлами и постирочными. Площадь вариантов с тремя спальнями достигает 79,6 кв. м. Покупателям доступны чистовая отделка, формат «вайтбокс» или квартиры без отделки, а также дополнительная меблировка, включая кухонный гарнитур и комплект для гостиной.

Архитектура комплекса посвящена космосу: каждый корпус получит образ одного из небесных тел. Первый дом оформят в приглушенных розовых оттенках Марса. Космические мотивы продолжатся во дворе и входных группах, а места общего пользования оформят в футуристичном стиле с яркими акцентами.

Сквозные входы во двор и на улицу расположат на уровне земли. В подъездах предусмотрены витражное остекление, высокие потолки и колясочные. На подземном уровне разместят индивидуальные кладовые средней площадью 4 кв. м с доступом на лифте.

Во дворе с синим покрытием обустроят детскую, спортивную и рекреационную зоны, высадят растения. С внешней стороны дома разместят торговые, сервисные и досуговые объекты. Для них предусмотрено 27 помещений общей площадью 2,8 тыс. кв. м.

Комплекс строят на участке 8,8 га. Проект включает три жилых корпуса с коммерческими помещениями на первых этажах, детский сад на 225 мест и три паркинга. В рамках реновации девелопер также реконструирует пристройку к школе на 500 мест. В Подмосковье застройщики возводят необходимую инфраструктуру вместе с жильем в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.