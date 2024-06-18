Парковка на 500 машино-мест открылась в ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе

В жилом комплексе «Новая Алексеевская роща» городского округа Балашиха открылась плоскостная парковка на 500 машино-мест. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Застройщик выполнил устройство асфальтового покрытия и ограждения, установил пост охраны и системы освещения. Управляет парковкой специализированная организация. В ее ведении — поддержание порядка, уборка снега, обеспечение безопасности машин. Местные жители могут арендовать машиноместо на короткий или длительный срок.

В рамках проекта девелопер возведет еще одну плоскостную автостоянку на 500 мест и многоуровневый паркинг на 1000 машиномест. Реализация проекта запланирована на 3 и 4 квартал 2025 года.

ЖК «Новая Алексеевская роща» в составе четырех корпусов располагается в живописном месте всего в 6 км от МКАД. Территория комплекса будет озеленена в соответствии с современными стандартами. Пространство зонируют для разных форматов времяпровождения: появятся детские игровые площадки, площадки для занятий спортом, зоны для спокойного отдыха.

В проекте предусмотрена социальная инфраструктура: планируется строительство детского сада на 250 мест, школы на 1230 мест и поликлиники на 400 посещений в смену.

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