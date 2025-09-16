Оживление в ипотеке наблюдается, но оно еще остается малозаметным — эксперт

Около 60% сделок в старых границах Москвы в августе 2025 года прошло с ипотекой. Этот показатель за месяц увеличился на 2 п. п. (в июле 2025 года доля сделок с ипотекой составила 58%), сообщили РИАМО специалисты департамента аналитики и консалтинга компании VSN Group.

В августе 2025 года на первичном рынке жилой недвижимости в границах старой Москвы в сегментах «комфорт» и «бизнес» было реализовано 5,04 тыс. квартир и апартаментов (по дате подписания ДДУ). Это почти на 8% больше в лотах и на 7% — в квадратных метрах, чем в июле.

По итогам августа 2025 года на первичном рынке в границах старой Москвы суммарный объем реализованного жилья составил 236,5 тыс. кв. м, а общая выручка примерно равна 102,8 млрд рублей. В сегменте бизнес-класса самым маленьким проданным объектом стал лот площадью 18,9 кв. м, средняя площадь при этом — 53,2 кв. м. Минимальный размер проданного лота в классе «комфорт» составил 17,1 кв. м, средняя площадь проданных лотов — 41,7 кв. м, сообщает VSN Group.

«Некоторое оживление в части ипотечных программ действительно наблюдается, хотя остается еще малозаметным. В частности, ипотека, которая в течение многих лет была ключевым драйвером розничных портфелей банков, в первом полугодии росла фактически только за счет льготных программ, и в ближайшее время эта ситуация принципиально не изменится. Говорить о кратном увеличении объемов рынка пока рано», — прокомментировала генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.

Большинство заемщиков все еще занимают выжидательную позицию, рассчитывая на дальнейшее снижение ставок, добавила она.