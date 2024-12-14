Овчинский: закончены монолитные работы в школе «Летово Джуниор»

На западе столицы возводят новый кампус частной школы «Летово Джуниор» — уже завершено возведение надземной и подземной частей объекта, готовы внутренние перегородки и стены, близятся к завершению кровельные работы, а также идут благоустройство прилегающей территории и внутренняя отделка. В эксплуатацию объект планируют ввести в 2025 году, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Школа «Летово Джуниор» строится на территории площадью 3,45 га, на земле Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» инвестором Level Group.

По словам министра, в здании площадью порядка 24 тыс. кв. м будут оборудованы фаблаб, студия звукозаписи, центр робототехники, научные лаборатории, функциональные классы и многое другое.

«Для самых маленьких оборудуют игровые рекреации, а для школьников — специальные зоны для самостоятельной проектной работы, а также фото- и видеозоны для создания контента. Образовательное учреждение будет рассчитано на 960 учебных мест. В дошкольном блоке смогут заниматься 60 детей, начальная школа примет 400 учащихся, средняя — 350, а в дополнительных секциях для учеников предусмотрено 150 мест», — отметил Овчинский.

Спортблок составят всесезонный стадион для футбола и большой зал для групповых игр. Летние площадки для тенниса и баскетбола зимой будут трансформировать в каток.

Разработку благоустройства территории «Летово Джуниор» проводили, учитывая потребности всех возрастных групп. Для детей дошкольного возраста будут обустроены футбольное мини-поле всесезонного использования, лазалки, качели и песочницы. Для начальных классов будут организованы игровые площадки.

Каждый блок получит собственную типологию учебного пространства. Так, средняя школа станет технологическим хабом, начальная школа — настоящей оранжереей, а дошкольное учреждение — детским городком. Между собой учебные блоки будут связаны общественными пространствами и галереями.