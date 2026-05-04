Овчинский: в районе Можайский готовят площадку для стройки дома по реновации

В районе Можайский на западе столицы начали готовить площадку для строительства новостройки по реновации, сообщил об этом министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Можайский район лидирует на западе столицы по общему числу домов, вошедших в программу реновации. Новая стартовая площадка расположена по адресу: улица Кубинка, земельный участок 16/2. Здесь построят жилой комплекс из пяти секций общей площадью более 34 тыс. кв. м. Всего в доме будет 317 квартир, 10 из которых адаптируют для маломобильных граждан. Общая жилая площадь превысит 18 тыс. кв. м. Сейчас здесь ведутся работы подготовительного периода», — отметил Овчинский.

При строительстве новостройки используют качественные материалы, производимые в основном внутри страны, а также актуальные строительные решения, учитывающие, в частности, требования к энергоэффективности здания.

Первый, нежилой этаж будущего дома отведут под объекты шаговой доступности: здесь в перспективе смогут работать магазины, пекарни, кофейни, пункты выдачи интернет-заказов, досуговые центры и прочие востребованные сервисы.

В каждом подъезде запланированы помещения для консьержей и удобные колясочные — там жильцы смогут без проблем складывать велосипеды, самокаты, санки и другой личный инвентарь, не загромождая ими квартиру.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов ранее рассказал, что более 1 тыс. жителей Москвы начнут постепенно осматривать свои квартиры в Головинском районе по программе реновации.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил удвоить темпы реализации программы реновации. Градоначальник также рассказал о создании новых рабочих мест благодаря программе реновации.

