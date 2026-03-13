Овчинский: в Люблине по программе КРТ построят жилье и многоэтажный паркинг

В районе Люблино на юго-востоке столицы собираются преобразить участок земли площадью 2,32 га в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Проект соответствующего решения уже доступен для ознакомления на портале mos.ru, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«На юго-востоке столицы в районе Люблино в программу комплексного развития территорий город намерен вовлечь еще три участка общей площадью 2,32 га. По проекту КРТ планируется освободить площадки от устаревших построек и возвести около 39 тыс. кв. м современной недвижимости. Самые высокие объемы придутся на жилую застройку, под которую выделят два участка на улице Степана Шутова. Там построят свыше 31 тыс. „квадратов“ для реализации программы реновации», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что участкок на улице Головачева отведут под строительство многоэтажного паркинга. Площадь объекта составит 7,8 тыс. кв. м, а его вместимость достигнет 200 автомобилей.

Участки находятся по адресам: улица Степана Шутова, вл. 4 и вл. 14, а также улица Головачева, вл. 3. В новых домах, предназначенных для реновации, появится 274 квартиры, чья суммарная площадь превысит 18 тыс. кв. м. Ожидается, что ключи от них получат около 575 человек.

Кроме того, в одном из строящихся зданий предусмотрят пространства для районного ГБУ «Жилищник» и для «Объединения культурных центров ЮВАО». Эти организации переедут в новые помещения из старых построек, которые более не соответствуют актуальным запросам персонала и посетителей. Важной частью проекта КРТ станут и работы по облагораживанию прилегающих территорий.

Благодаря программе комплексного развития территорий бывшие промышленные зоны, неиспользуемые должным образом или пустующие участки превращаются в современные городские пространства, которые естественным образом вливаются в общую структуру города. На данный момент в Москве на различных этапах — от проработки до непосредственной реализации — находится почти 400 проектов КРТ, охватывающих примерно 4,5 тыс. га. Эти работы ведутся по поручению мэра столицы Сергея Собянина.