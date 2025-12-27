Овчинский: в бизнес-центре у метро «Ленинский проспект» завершены фасадные работы

На юго-западе Москвы, в Академическом районе, подходит к завершению отделка фасадов общественно-делового центра. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Бизнес-центр «STONE Ленинский» находится на стыке Академического и Гагаринского районов, в шаговой доступности от станции метро «Ленинский проспект» и Площади Гагарина Московского центрального кольца, по адресу: улица Вавилова, вл. 11.

«На строительной площадке бизнес-центра у станции метро „Ленинский проспект“ Калужско-Рижской линии активно ведутся работы по чистовой отделке мест общего пользования, которые девелопер планирует выполнить к весне. Комплекс площадью 74 тысячи квадратных метров состоит из двух корпусов высотой в 23 и 12 этажей, объединенных двухуровневым стилобатом. На первом этаже предусмотрены ретейл, кафе и рестораны с террасами, открытые для горожан, на втором — торговая галерея, кафе для сотрудников и фитнес-студия», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Овчинский уточнил, что инвестор планирует начать пусконаладочные работы в первом квартале 2026 года.

Проект характеризуется энергоэффективными инженерными системами и оптимальным естественным освещением офисов с гибкой планировкой — этому способствуют панорамное остекление и высокие потолки 3,65 м. Площадь офисных помещений составит примерно 41,5 тыс. кв. м.

В рамках благоустройства появятся зоны для работы на свежем воздухе, места отдыха с качелями и озеленение. Пешеходные маршруты вдоль стилобата, предусмотренные проектом, обеспечат удобную связь комплекса с окружающей застройкой.

Архитектурную концепцию разработало бюро WALL. Девелопер STONE планирует завершить строительство бизнес-центра в 2026 году.