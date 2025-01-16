Овчинский: прием по вопросам реновации пройдет в Общественном штабе 21 января

21 января на площадке Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации пройдет прием граждан по вопросам реновации, который проведут представители департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы. Это будет первая тематическая встреча с жителями в 2025 году, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«Такие приемы проходят ежемесячно на площадке Общественного штаба и пользуются спросом у жителей города. Чаще всего горожан интересуют сроки переселения и адреса стартовых площадок для возведения новостроек по программе реновации, а также информация о порядке расселения и оформления документов», — рассказал Овчинский.

Каждому жителю, заранее записавшемуся на прием, доступна консультация представителей органов власти и профильных организаций.

Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации располагается по адресу: Лихов переулок, д. 3, стр. 1. Получить ответ на вопрос по реновации и записаться на прием можно по телефону горячей линии: +7 (495) 548-20-80.

Всю информацию о программе реновации можно узнать на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.