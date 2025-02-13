Овчинский: более 60 нежилых помещений используются по программе реновации в ЮЗАО

На юго-западе Москвы в рамках программы реновации более 60 помещений на первых нежилых этажах новостроек заняты предприятиями малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

На этих площадях открываются объекты социально-бытового назначения, такие как кафе, магазины, аптеки, досуговые центры, частные медклиники и другие заведения.

По словам Овчинского, в ЮЗАО по реновации для заселения сдали 41 ЖК.

«Первые этажи в новостройках спроектировали нежилыми, где могут открыть предприятия представители малого и среднего бизнеса. Так, на сегодня в ЮЗАО задействовано 61 помещение под объекты социально-бытового назначения. Из них 16 — в районе Зюзино, в том числе диспетчерские службы, пункты выдачи заказов и аптека. 8 — в Обручевском, где есть салон красоты, кафе и магазины», — рассказал Овчинский.

Он добавил, что еще 7 объектов располагаются в районе Академический. В них местным жителям доступны салон красоты, магазины, стоматологическая клиника и другие предприятия.

Всего в рамках программы реновации на первых этажах жилых комплексов планируется построить около восьми тысяч нежилых помещений. Это создаст более 200 тыс. рабочих мест для жителей города.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что к переселению по реновации приступил 200-тысячный житель.

Вся информацию о рновации доступна на сайте mos.ru. Подробности о квартирах и домах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни» (https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/new-projects/infrastruktura-dlya-zhizni/).