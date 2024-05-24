Оториноларинголог из Башкирии купила жилье в Краснознаменске по соципотеке

ЛОР-врач Гульшат Жумагулова переехала в Подмосковье из Республики Башкортостан, узнав о программе «Социальная ипотека». Сейчас ее семья уже живет в новой трехкомнатной квартире в городском округе Краснознаменск. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Последние 5 лет из общего 7-летнего стажа Жумагулова работает в ГБУЗ МО «Краснознаменская городская поликлиника» врачом-оториноларингологом. По словам обладательницы сертификата, с седьмого класса она не видела себя в другой профессии, целенаправленно готовилась стать врачом.

«Сейчас работаю с детьми. Я сама мама, стараюсь помочь, успокоить маленьких пациентов и их родителей. В основном они приходят с отитами, заложенностью носа, аденоидами. Всем советую при первых же симптомах не заниматься самолечением, а обращаться к специалисту», — делится она.

Еще живя в своем родном городе, Жумагулова узнала о подмосковной программе «Социальная ипотека». Посоветовавшись с мужем, они переехали в Краснознаменск.

«Мы взяли квартиру в очень хорошем доме с прекрасным ремонтом. Очень нравится район. Прямо напротив нашего дома парк», — говорит Гульшат.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована — каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3 000 человек», — отметил Воробьев.