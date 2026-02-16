Опыт Подмосковья по развитию ИЖС признали образцовым на Всероссийской конференции

В Санкт-Петербурге на II Всероссийской научно-практической конференции эксперты отметили опыт Московской области по развитию индивидуального жилищного строительства как один из лучших в стране, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

II Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные подходы в градостроительстве: наука, образование, практика» прошла в Санкт-Петербурге. Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина представила доклад о развитии индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в регионе.

Эксперты подчеркнули своевременность и качество новых Требований к развитию ИЖС, утвержденных постановлением правительства Московской области в конце 2025 года. Документ детально регламентирует создание городской инфраструктуры в загородных поселках, включая транспорт, коммунальные и социальные объекты.

По данным министерства жилищной политики Московской области, в 2025 году на ИЖС пришлось почти 77% из 12,5 млн квадратных метров введенного жилья. Принятые требования направлены на упорядочение индивидуальной застройки и обеспечение новых поселков необходимой инфраструктурой.

Директор НИИ перспективного градостроительства Павел Спирин предложил внедрить опыт Подмосковья в Ленинградской области. Модератор конференции Юрий Рысин отметил, что такой подход актуален для всей страны.

Также на конференции обсуждались вопросы использования искусственного интеллекта в проектировании. Председатель Ассоциации проектировщиков Московской области Илья Машков подчеркнул, что ИИ может быть инструментом анализа, но не заменяет профессионального градостроителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.