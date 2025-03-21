Опасный ремонт: эксперт раскрыла, за какие перепланировки грозит штраф или арест

Многие знают о том, что определенные виды перепланировки в квартире во время ремонта необходимо согласовать, однако не делают этого и серьезно рискуют. Арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова рассказала, за какие работы можно получить крупный штраф и даже арест, сообщает aif.ru .

«Это могут быть изменения в планировке, такие как снос или перестановка несущих стен, установка дверных проемов в несущих стенах и любые работы, влияющие на конструктивную целостность домов или общедомовых коммуникаций», — пояснила Епифанова.

По ее словам, за такие физлицам предписан небольшой штраф — до 2,5 тысяч рублей, но если несогласованная переделка создает проблемы и опасность для окружающих, нарушителям грозят обязательные работы до 50 часов или арест до 15 суток.

Должностных лиц могут оштрафовать на 4-5 тысяч, а ИП и юрлиц — до 50 тысяч рублей. А в радикальных случаях недвижимость могут выставить на публичные торги, предупредила эксперт.