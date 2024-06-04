сегодня в 11:52

Около 200 обращений граждан поступило в Минстрой Подмосковья за май

За месяц жители оставили 125 обращений о расселении аварийных домов, 13 заявок по строительству социальных объектов — школ и детских садов, планам и срокам строительства. По другим тематикам поступило 36 обращений. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Лидерами по обращениям граждан стали Орехово-Зуевский и Сергиево-Посадский округа, Луховицы, Истра, Дубна и Красногорск.

Все вопросы были направлены на рассмотрение профильным подразделениям ведомства и заявители получили ответы.

Так, Марину Николаевну из города Яхрома Дмитровского округа интересовали сроки переселения из аварийного дома по ул. Ленина.

Сейчас в городе для переселенцев завершается строительство трех домов.

До конца 3-го квартала жители получат ключи от квартир в новостройках.

Всего с начала года было обработано 973 обращений от жителей Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.