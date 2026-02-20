Окна БТИ в МФЦ Подмосковья закроются 23 и 24 февраля

Окна приема БТИ в МФЦ Московской области изменят график работы в феврале. 23 февраля объявлен выходным днем, а 24 февраля прием не будет вестись по ряду адресов, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

23 февраля окна приема БТИ в многофункциональных центрах Подмосковья работать не будут.

24 февраля прием заявителей не будет осуществляться в МФЦ по следующим адресам: Электрогорск, ул. М. Горького, д. 9; Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5; Электросталь, проспект Ленина, д. 11; Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 80; Звенигород, мкр-н Супонево, корп. 3; Голицыно, ул. Советская, д. 1Б; Куровское, ул. Первомайская, д. 80; Шатура, ул. Спортивная, д. 6; п. Тучково, ул. Кирова, д. 1; Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, д. 8; Верея, Советская пл., д. 2; п. Лотошино, ул. Школьная, д. 19, пом. 1а; р.п. Шаховская, ул. 1-ая Советская, д. 26А; Можайск, ул. 20-ое января, д. 6.

Уточнить график работы ближайшего окна БТИ можно по телефону кол-центра +7 (498) 568-88-88. Дополнительная информация доступна в чат-боте @MyBTIServices_bot.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.