Одну из самых больших многоуровневых парковок Подмосковья построят в Люберцах

В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства многоуровневого паркинга. Стоянку на тысячу автомобилей начали возводить в городском округе Люберцы в одноименном жилом комплексе, сообщает пресс-служба ведомства.

Объект площадью более 30 тысяч квадратных метров будет включать в себя не только паркинг. На первом этаже расположатся станция технического обслуживания автомобилей, автомойка, которая будет включать в себя четыре поста, а также магазин непродовольственных товаров.

Свои автомобили горожане смогут парковать со второго по девятый этажи, въезд на которые будет осуществляться по двухпутным железобетонным рампам.

ЖК «Люберцы» — микрорайон площадью 96,3 га в 7,5 км от МКАД и в шаговой доступности от станции метро «Некрасовка». В составе — 40 многоквартирных домов, два из которых в стадии строительства, три школы — две уже открыты, пять детсадов. Кроме того, в жилом комплексе предусмотрена своя станция скорой помощи и центр общественной безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.