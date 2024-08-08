Обновленный детский сад «Дюймовочка» откроется к первому сентября в Мытищах

В рамках народной программы и партийного проекта «Новая школа» в дошкольном отделении «Дюймовочка» школы № 24 завершился капремонт. Двухэтажное просторное здание рассчитано на 200 детей, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В здании требовались кардинальные изменения. Были полностью заменены инженерные коммуникации, фасад, кровля, входные группы, обновлены групповые помещения, спортивно-музыкальный зал. По всем современным требованиям укомплектован пищеблок.

«Сейчас строительные работы полностью завершены. Следующий этап — сборка и установка новой мебели и технического оборудования. Все необходимое уже закуплено», — сказала секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая.

Преобразилась и прилегающая территория. Здесь установили новые игровые площадки, уложили асфальт, засеяли газон. Дети придут в обновленный сад уже 2 сентября.

Ранее в Мытищах в рамках народной программы и партийного проекта «Новая школа», открыл свои двери новый детский сад «Ромашка», рассчитанный на 250 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.