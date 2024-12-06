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Новый складской корпус достроят в Раменском к концу 2024 года

Инспекторами Главгосстройнадзора Московской области проведена проверка хода строительства производственно-складского корпуса в с. п. Софьинское Раменского городского округа. На данный момент строительная готовность объекта достигла 85%. В настоящее время продолжаются работы по устройству внутренних инженерных систем и благоустройство территории, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь одноэтажного промышленного объекта составляет 42 тысячи квадратных метров. Складской комплекс предназначен для приема, хранения, комплектации и сборки торговых партий грузов, которые не требуют специальных условий хранения.

Объем зоны хранения нового склада составит порядка 128 тысяч кубометров. Это позволит единовременно хранить до 79 тысяч тонн товаров. Планируемый общий суточный грузооборот комплекса составит 460 тонн, в год — 168 тысяч тонн.

Завершение строительства запланировано на конец текущего года. Ожидается, что после ввода объекта в эксплуатацию для жителей округа появится порядка 320 новых рабочих мест.

Реализовать проект застройщику помогают специалисты центра содействия строительству при правительстве Московской области. В строительство инвестировано 1,3 млрд. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.