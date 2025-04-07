Новый корпус ввели в эксплуатацию в подмосковном ЖК «Одинцово-1»

Новый дом общей площадью более 10 тыс. кв. метров, с коммерческими помещениями на первых этажах. Входные группы спроектированы по принципу безбарьерной среды. На придомовой территории размещены детские игровые и спортивные площадки, зоны для отдыха взрослого населения. Также предусмотрено устройство газонов и цветников, высадка деревьев и кустарников.

Проект «Одинцово-1» расположен в Одинцовском городском округе в окружении с Баковским лесничеством и несколькими парками — Ульяновским, Подушкинским и Мещерским в сочетании с развитой инфраструктурой. В комплексе уже открыты две школы на 1160 учеников каждая, три детских сада — на 60 воспитанников каждый. Всего проектом предусмотрены две школы и восемь детских садов.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.