Новый дом на 496 квартир в подмосковном ЖК «Горки Парк» поставлен на кадастр

Новый дом на 496 квартир в ЖК «Горки Парк» Ленинского городского округа поставлен на кадастровый учет. Это стало возможным благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Корпус № 5.1 расположен по адресу: Московская область, Ленинский округ, д. Коробово. ул. Взлетная, д. 2. Ему присвоен кадастровый номер: 50:21:0060310:5243.

Теперь покупатели квартир, подписав акт приема-передачи, смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия.

ЖК «Горки Парк» возводят в Ленинском городском округе, рядом с поселком Коробово. На территории проекта появится полноценная социальная инфраструктура: три школы на 3 700 учеников, шесть детских садов для 1 800 малышей, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника. По соседству с жилым комплексом располагается лесной массив, а в пяти минутах ходьбы находятся Коробовские пруды с благоустроенными прогулочными аллеями.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.