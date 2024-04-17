Новые дома введены в эксплуатацию в коттеджном поселке Подмосковья «Кембридж»

В коттеджном поселке «Кембридж» городского округа Истра ввели в эксплуатацию еще семь таунхаусов. Министерством жилищной политики Московской области выдано соответствующее разрешение, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в проекте запланировано 7 очередей строительства, которые в совокупности создают полноценную инфраструктуру. Трехэтажные таунхаусы отличаются простором, их площадь колеблется в диапазоне 65-150 кв. метров.

Коттеджный поселок «Кембридж» — это единый архитектурный ансамбль в стиле классического английского городка. Дома предлагаются с различным оформлением фасада и широким ассортиментом планировок. Это обеспечивает удобство подбора оптимального варианта таунхауса под разные требования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.