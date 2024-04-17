Новую школу в Истре смогут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход работ при строительстве новой школы в Красном поселке городского округа Истра, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Общеобразовательное учреждение будет рассчитано на 594 места и откроет свои двери на территории коттеджного поселка «Кембридж». В настоящее время стройготовность объекта превысила 49%.

Общая площадь застройки составляет 7,776 кв. метров. В трехэтажном здании смогут разместиться 11 классов численностью по 27 учеников. Помимо учебных кабинетов, здесь будут спортивный и актовый залы, библиотека и другие развивающие помещения.

Также предусмотрена возможность организации инклюзивного обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья, которым доступна общешкольная программа. В школе также предусмотрены специальные зоны для маломобильных групп населения, включая зрительный зал, сцена, санитарные и зоны отдыха.

Окончание строительства намечено на конец августа текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.