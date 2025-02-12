Новостройки без отделки: эксперт рассказал, как получить вычет за квартиру

Основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ», строительный эксперт Федор Васильев заявил, что владельцы жилья в новостройке без отделки могут оформить налоговый вычет: таким образом государства возвращает часть затрат на ремонт, сообщает Life.ru .

«Важно, чтобы это условие было зафиксировано в договоре купли-продажи или в договоре долевого участия. Кроме того, оформить возврат могут только налоговые резиденты РФ, уплачивающие подоходный налог по ставке 13%», — отметил Васильев.

По его словам, право на вычет также имеют люди, получающие доход от аренды недвижимости.

В налоговый вычет войдут средства, потраченные конкретно на отделочные работы и стройматериалы — плитку, обои, краску, ламинат и межкомнатные двери. При этом, мебель, бытовая техника и декор в список не входят. Лимит вычета составляет 2 миллиона рублей на человека, а вернуть за один раз можно максимум 260 тысяч.