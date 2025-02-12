Новая поликлиника появится в мкр Алексеевская роща в Балашихе

В мкр. Алексеевская роща округа Балашиха появится новая поликлиника. Учреждение здравоохранения будет рассчитано на 400 посещений в смену, сообщает пресс-служба администрации округа.

В медучреждении расположатся:

кабинет терапевта,

рентген кабинет,

кабинеты узкопрофильных специалистов,

кабинет маммографии,

процедурные,

кабинет УЗИ,

лаборатория.

«Жители давно обращались к нам с просьбой построить поликлинику в микрорайоне Алексеевская роща. Мы внимательно относимся к запросам жителей по открытию медицинских учреждений и стараемся сделать так, чтобы в каждом микрорайоне города работала современная поликлиника. На протяжении последних лет системно занимаемся развитием здравоохранения городского округа», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Строительство поликлиники в микрорайоне Алексеевская роща городского округа Балашиха уже началось. Планируется завершить работы к концу 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.