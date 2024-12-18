сегодня в 12:40

Новая поликлиника на 600 человек в смену готова к открытию в Лобне

В городском округе Лобня на Заречной улице готовится к приему первых пациентов новая поликлиника. В ней созданы все необходимые условия для приема пациентов по современным стандартам, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Работы были проведены в рамках нацпроекта «Здравоохранение», региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«Медучреждение посещать смогут более 600 человек в смену. В здании установили современное медицинское оборудование для диагностики, создали комфортную зону ожидания. Фасад поликлиники выполнен с применением прочных материалов, прилегающая территория полностью благоустроена», — сказал министр стройкомплекса Подмосковья Александра Туровского.

По его словам, здание поликлиники расположено очень удобно для жителей микрорайонов северной части Лобни, они и составят основную часть пациентов новой поликлиники.

Общая площадь 5-этажного здания более 11,7 тыс. квадратных метров.

В новой поликлинике будут работать врачи всех основных медицинских специальностей. В здании оборудовали лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. Все необходимое оборудование уже на своих местах. Жители смогут получать консультации высококвалифицированных специалистов, проводить диагностику, лечебные и восстановительные процедуры.

В здании поликлиники организованы посты охраны, установлены системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, созданы все необходимые условия для маломобильных граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.