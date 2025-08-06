Ногинский комбинат стройизделий строит хранилище на 7,3 тыс т плиточных покрытий

Новый склад керамогранитной плитки из экоматериалов (Estima Ceramica) откроется на территории Богородского округа в 2028 году. Инвестиции в проект составят 120 млн рублей, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

Строит объект «Ногинский комбинат строительных изделий» — флагман отечественной индустрии керамогранита, входящий в производственное объединение ESTIMA. Предприятие активно внедряет передовые технологии и использует российское экологически чистое сырье. Общая мощность производства превышает 15 миллионов квадратных метров плитки ежегодно.

Согласно проекту, на территории нового хранилища предусмотрено размещение порядка 8 тысяч паллетомест, что позволит хранить одновременно около 7,3 тыс. тонн продукции. Годовой грузооборот составит свыше 318 тыс. тонн керамогранитной плитки.

Возведение нового склада на каждом этапе строго контролирует Главгосстройнадзор Московской области.

Сейчас на объекте ведут устройство внутренних инженерных сетей, стройготовность достигла 65%. Завершить строительство планируется во втором квартале 2028 года.

В реализации проекта застройщику помогают специалисты центра содействия строительству при правительстве Московской области. Специалисты центра за застройщика получили необходимые документы, включая справки по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) и охраняемым видам растений и животных, а также заключение Главного управления культурного наследия Московской области (ГУКН МО) об отсутствии объектов культурного наследия на месте строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.