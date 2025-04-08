Николай Прилуцкий проверил строительство домов по программе расселения аварийного жилья в Шатуре

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий вместе с первым заместителем министра строительного комплекса Московской области Константином Лапиным объехали площадки, где возводятся дома по программе расселения аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.

В Шатуре идут фасадные работы, монтаж наружных и внутренних инженерных сетей, устройство канализации. На объекте ежедневно работают более 60 человек.

В Туголесском Бору каждый день трудится более сотни рабочих. Здесь идет отделка квартир и мест общего пользования.

Константин Лапин напомнил подрядчику о сроках сдачи обоих объектов, строительство затянулось и нарастить темп просто необходимо.

На днях глава округа был и на объекте в Радовицком. Здесь степень готовности выше, идут чистовая отделка квартир и пусконаладочные работы на инженерных сетях. Но это третий объект того же застройщика, поэтому расслабляться нельзя.

«Обсудили с Константином Алексеевичем и те площадки в Шатуре и Рошале, где хотелось бы начать следующие стройки. Аварийного жилья еще много, нужно заранее подыскивать подходящие локации», — дополнил глава округа Николай Прилуцкий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.