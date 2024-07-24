Николай Черкасов проверил ход капремонта в щелковском бассейне «Нептун»

В рамках Народной программы и партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» депутат Николай Черкасов с коллегами проверил ход ремонтных работ бассейна «Нептун» в Щелкове и оценил его готовность. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

На момент проверки депутатом Московской областной Думы от фракции «Единая Россия» Николаем Черкасовым ремонтных работ проводится демонтаж, измеряемый как 8-процентная часть от общего объема. В проект вносятся необходимые коррективы, и предполагается, что в течение двух недель ремонтные работы перейдут в активную стадию. Завершение реконструкции запланировано на декабрь текущего года.

Парламентарий отметил, что бассейн представляет собой один из востребованных объектов в округе.

«Сегодня мы приехали на один, на мой взгляд, из очень важных объектов в нашем городском округе. Это бассейн „Дельфин“, который пользуется большой популярностью у жителей всех возрастов. Сегодня ведутся пока демонтажные работы и планируется осуществить глубокий ремонт, я бы сказал даже реконструкцию этого учреждения. Сегодня мы видим, что объем работ выполнен где-то порядка на 8%, вносятся необходимые изменения в проект. И буквально, через неделю-две мы рассчитываем на то, что работы уже войдут в активную фазу. Окончание работ планируется в декабре этого года. Я не сомневаюсь в том, что мы сможем объект сдать назначенный срок», — поделился Николай Черкасов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.