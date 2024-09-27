Незаконную постройку снесли в деревне Селевино округа Клин

Незаконное строение снесли в деревне Селевино округа Клин. Строение выявили в ходе проверки, организованной сотрудниками муниципального контроля администрации городского округа Клин. К работам привлекли подрядную компанию. На территории работала спецтехника. Под напором экскаватора деревянная бытовка сложилась за несколько минут, как карточный домик. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сотрудниками отдела муниципального контроля было выявлено незаконное строение, расположенное на землях неразграниченной государственной собственности. В соответствии с постановлением о сносе некапитальных объектов на землях государственной собственности сотрудниками на бытовке было размещено извещение о том, что пользователю данного объекта необходимо предоставить правоустанавливающий или правоподтверждающий документ на данный объект в течение месяца», — пояснила ведущий инспектор муниципального контроля Управления муниципального контроля перспективного развития городского округа Клин Елизавета Романова.

Владелец бытовки не отреагировал на уведомление. Через месяц администрация городского округа Клин приступила к ликвидации нестационарного объекта.

И такая работа на территориях ведется на регулярной основе.

В этом году в планах снести порядка 50 построек. Эта работа выполнена практически полностью. Силами муниципалитета снесены 12 капитальных строений в поселках Туркмен и Раздолье, селе Воздвиженское на Левонабережной улице. Также демонтировали около 30 нестационарных объектов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.