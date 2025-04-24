Недосчитались миллионов: риелтор рассказал о ситуации на рынке недвижимости

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что в Москве выросло число сделок по рассрочке на первичное жилье, банки уже недосчитались около 1 трлн рублей из-за перехода на такие условия продажи недвижимости, сообщает Общественная Служба Новостей .

«При этом нет какого-то прироста сделок с ипотекой. В основном люди рассчитывают на свои собственные возможности», — уточнил эксперт.

По его словам, за последние 2 года люди начали активнее размещать свои накопления на счетах в банках, смогли приумножить капиталы и сейчас готовы к покупке жилья. Апрелев назвал покупку недвижимости на вторичном рынке вполне разумной стратегией.

Одновременно у рассрочки на первичное жилье есть легальная и отработанная альтернатива — траншевая ипотека на строящееся жилье. Ее главное отличие от классической схемы в том, что дольщик на этапе строительства выплачивает только первоначальный взнос, а гасить тело кредита начинает только после сдачи квартиры.