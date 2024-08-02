Более 14 тыс. онлайн-заявок на перепланировку поступило от москвичей за полгода

Более 14 тыс. онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей за минувшие полгода, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы нужно на официальном сайте мэра Москвы, где будет доступна информация о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении.

По его словам, москвичи активно используют эту возможность. За шесть месяцев поступило более 14 тыс. таких заявлений.

Бирюков добавил, что чаще всего собственники обращались за согласованием планируемых работ — таких заявлений поступило около 6 тыс., для оформления акта на ранее выполненные работы — 3,5 тыс.

Кроме того, почти 1,6 тыс. человек подали заявки на узаконивание перепланировки в упрощенном порядке — по эскизу. Местные жители стали чаще пользоваться возможностью согласовывать небольшие изменения без разработки проекта, например, демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос ненесущих перегородок, перенос проемов, включая дверные. В таком случае не требуется оформлять проект перепланировки или техническое заключение, а нужно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и подать соответствующее заявление.

По эскизу с 2022 года стало возможно согласовывать отклонения от утвержденных проектов без необходимости повторного обращения. Главное, чтобы отклонения не затрагивали несущие конструкции, общее имущество и границы санузлов.

В августе 2020 года услуга по оформлению перепланировки в Москве была переведена исключительно в онлайн-формат, благодаря чему процедура упростилась, а сроки получения решения сократились.