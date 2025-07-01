В Совфеде хотят бить россиян палками за репосты ИИ-фейков

Сенатор Совфеда РФ Александр Высокинский предложил ввести ответственность за репосты фейков, которые созданы искусственным интеллектом (ИИ), и отправлять нарушителей на общественные работы. Он добавил: «Если мы не будем палкой бить за фейки, то все кому не лень будут репостить», сообщает «Коммерсант» .

Политик высказался об этом во время обсуждения ежегодного государственного доклада о реализации национальной госполитики РФ в 2024 году, которое состоялось в Совете Федерации. Доклад представлял глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

В ходе выступления руководитель ФАДН отчитался о перевыполнении плана по развитию в россиянах чувства гражданской идентичности в 2024 году. Вместе с тем он заявил о резком росте попыток агрессивного внешнего информационно-психологического воздействия на соотечественников со стороны недружественных стран.

В верхней палате парламента считают, что с этой проблемой можно бороться, если наказывать россиян за репосты созданных ИИ фейков. На этот счет сенатор Высокинский посетовал, что фейки создают не только враги России, но и нейросети.

«Если мы не будем палкой бить за фейки, то все кому не лень будут репостить… Может, ввести ответственность? За репост фейка — три года общественных работ», — предложил политик.

Баринов поддержал идею Высокинского.

«Мы — за, страна воюет и решения надо принимать жесткие», — сказал глава ФАДН.

Вместе с тем Баринов добавил, что эта тема вне его компетенций, но «как исполнитель он готов идею поддержать», отмечает «Ъ».