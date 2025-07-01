На экоферме в Луховицах пройдет «Семейный фестиваль»

Экоферма «Былинкино», которая работает близ деревни Подлипки в округе Луховицы, анонсировала проведение «Семейного фестиваля». Событие приурочили к празднованию Дня семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоится в субботу, 12 июля. Начало в 15.00. Вход свободный.

«Программа фестиваля будет насыщенной. Мы организуем кулинарное шоу, концертную программу. На территории экофермы будет работать детский городок с батутным комплексом. Также проведем творческие мастер-классы, конкурсы и фотосессии. Мы предусмотрели и спортивные активности: дартс, петанк, семейные эстафеты», — сказала руководитель экофермы Елена Головащенко.

Изюминкой праздника станет знакомство с козой Даринкой и ее семейством. Напомним, что она в 2024 году признана самой красивой козой в России.

Адрес экофермы: муниципальный округ Луховицы, деревня Подлипки, улица Земляничная поляна, владение 1.

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