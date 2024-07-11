Названа прибыльная модель инвестиций в земельные участки в Подмосковье

Модель инвестиций в межевание земельных участков в Подмосковье приносит порядка 40-50% годовых, в отдельных проектах прибыль доходила до 100-150% в год, сообщил РИАМО генеральный директор компании «Азбука недвижимости» Сергей Факира.

«В последние 3-4 года на рынке недвижимости Подмосковья стала популярна модель инвестиций в межевание земельных участков. Она предполагает покупку участка большой площади, разделение его на несколько небольших и их продажу по рыночной цене», — сказал Факира.

Он рассказал, что модель стала популярна благодаря стабильному росту спроса на загородную недвижимость в последние годы. Сначала его драйвером была пандемия и переход многих сфер бизнеса на удаленный либо частично удаленный формат работы.

«Затем на сферу индивидуального жилищного строительства расширили действие льготных ипотечных программ. В итоге интерес к покупке и строительству загородных домов стал расти колоссально. Появилось много застройщиков, которые возводят такие объекты, земли в хороших локациях начало становится все меньше», — добавил эксперт.

Особенности инвестиций в межевание участков

Факира пояснил, что, помимо высокой доходности, у данной модели инвестиций есть ряд преимуществ. Она довольно проста, не требует каких-то специфических навыков, строительной техники или других сложных технических средств. Для проведения межевания необходимо обратиться к кадастровым инженерам, которые проводят все изменения и расчеты.

«Она доступна инвесторам с небольшими бюджетами. Для реализации проекта потребуется от 30 млн рублей. Цикл одного проекта — от выбора и покупки земельного участка до его разделения и продажи каждого — составляет всего порядка двух лет», — уточнил специалист.

Он отметил, что сегодня стратегия вложения средств в крупные земельные участки стала сопряжена с большим количеством рисков. Рынок насытился, земля в Подмосковье на фоне ажиотажного спроса последних лет сильно подорожала, поэтому отдельные продавцы выставляют свои участки по завышенным ценам.

«Появились компании, которые оказывают недобросовестные услуги по межеванию, не переводят землю в требуемую категорию пользования. В итоге можно приобрести участок, на котором нельзя строить. Лучшим вариантом для инвестирования в данной сфере сегодня является покупка крупного земельного участка с прицелом на строительство на нем коттеджного поселка. В таком случае сначала разрабатывается концепция коттеджного поселка, а межевание производится с ее учетом», — резюмировал Факира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион является лидером по выдаче кредитов на индивидуальное жилищное строительство. В области реализуется порядка 10 проектов ИЖС с собственной инфраструктурой.

По словам главы региона, все мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных органов власти или региональных очень важно для ИЖС.