Андрей Воробьев рассказал о реализации проектов ИЖС в Подмосковье

Подмосковье является лидером по выдаче кредитов на индивидуальное жилищное строительство. В регионе реализуется порядка 10 проектов ИЖС с собственной инфраструктурой, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью на телеканале «Россия 24».

По словам главы региона, все мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных органов власти или региональных очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что речь идет о большой территории — порядка 100 га. Она комплексно осваивается, государство подводит всю необходимую инфраструктуру — газ, свет, делает дороги.