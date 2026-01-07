Назван доход, который нужен для ипотеки в 2026 году

В 2026 году ключевым фактором при покупке жилья остается не стоимость квартиры, а тип ипотечной программы. Как рассказала РИАМО заместитель коммерческого директора СК10 Дарья Боковня, без льгот и господдержки ипотека требует от семьи крайне высокого дохода — почти 300 тыс. руб. в месяц.

«При нынешних ставках решающим фактором становится не цена квартиры, а тип кредитной программы: без господдержки ипотека требует от семьи почти трехкратного запаса доходов. При оценке дохода для ипотеки последние годы ключевым фактором остается не абсолютная цена квартиры, а именно тип ипотечной программы, так как ставки по ним сейчас радикально различаются», — сказала Боковня.

Она добавила, что существуют два реалистичных сценария. Первый — это стандартная минимальная банковская ипотека без государственной поддержки.

«При покупке квартиры в новостройке за 8 млн руб. со ставкой около 20%, с первоначальным взносом 15% (1,2 млн руб.) и сроком на 20 лет ежемесячный платеж составит порядка 114–115 тыс. руб. Чтобы такая нагрузка была в рамках золотого правила (платеж не более 40% от чистого дохода), семье потребуется стабильный совокупный доход на уровне 290 тыс. руб.», — рассказала эксперт.

Боковня отметила, что это достаточно высокий порог, делающий стандартную ипотеку практически недоступной для большинства семей.

«Второй и принципиально иной сценарий — это льготная программа, например, семейная ипотека. При той же стоимости квартиры, но со ставкой около 6% и взносом 20% (1,6 млн рублей) платеж снижается до 46–48 тыс. руб. А для его обслуживания потребуется доход семьи около 115–120 тыс. руб., что значительно доступнее для семьи с двумя работающими взрослыми», — заключила специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.