сегодня в 11:15

На услуги БТИ Подмосковья можно получить скидки с 1 ноября

БТИ Московской области предлагает специальные сезонные скидки на свои услуги, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Действуют следующие предложения:

8% на услуги в рамках «гаражной амнистии». Скидка распространяется для физических лиц, обратившихся и оплативших заказ в период действия предложения;

3% на все услуги областного БТИ при оформлении заказа в мобильном офисе ГБУ «БТИ Московской области».

Скидка действует с 1 ноября 2024 года до 1 мая 2025 года.

Постоянную скидку 5% можно получить при повторном обращении за услугой в течение трех лет с даты последнего заказа, количество обращений не ограничено, а скидку 10% могут получить мобилизованные граждане, участники СВО и члены их семей. Такая же скидка 10% положена одному из родителей семьи, имеющему статус многодетной семьи Московской области.

Если остались вопросы, то можно получить ответы на них через форму обратной связи на сайте учреждения или по телефону горячей линии: +7 (498) 568-88-88.

Скидка суммируется. При оформлении заказа необходимо представить подтверждающие документы, в том числе при оформлении заказа через Интернет следует прикреплять фотографии или скан-копии подтверждающих документов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.