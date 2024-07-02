На территории аэропорта в Химках устранили незаконно построенное здание

В Подмосковье продолжаются мероприятия по обследованию земельных участков, в ходе которых выявляются нарушения земельного законодательства и землепользования. В ходе осмотра в г. о. Химки был зафиксирован нелегальный объект капитального строительства, который был снесен по решению суда, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Это офисное здание располагалось вблизи аэропорта Шереметьево. Согласно проведенному экспертному заключению было установлено, что участок, где оно было расположено, входит в границы второй подзоны аэропорта, которая в свою очередь является зоной с особыми условиями использования территорий. Здесь запрещено размещать какие-либо объекты, кроме тех, которые относятся к инфраструктуре, в том числе инженерно-транспортной, для обслуживания аэропорта», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По информации администрации городского округа Химки, участок не был предоставлен для строительства в установленном порядке, более того, отсутствовало разрешение на строительство здания, а также не соблюдались градостроительные, строительные нормы и правила при возведении постройки, а сам объект влиял на окружающую среду, безопасность полетов, работу систем посадки, радиолокации и создавал угрозу жизни и здоровью граждан. Из указанных нарушений достаточно одного, чтобы признать объект самовольной постройкой.

Администрация обратилась в суд, который удовлетворил иск и все апелляционные жалобы оставил без изменения. Здание было отключено от инженерных сетей, а далее выполнены работы по демонтажу.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.