На стадионе «Приалит» в Реутове приступили к монолитным работам

Реконструкция на стадионе «Приалит» идет по плану. Уже закончены земляные работы и готов котлован. Строители приступают к монолитным работам, которые планируется завершить к февралю 2025 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга Реутов.

После этого будет смонтирована газовая котельная, к весне рабочие приступят к отделочным работам и реконструкции футбольного поля. «У нас будет единственное поле с подогревом. Появится современный спортивный комплекс, где будут готовить хороших вратарей», — рассказал заместитель главы Реутова Владимир Покамин.

Общая площадь реконструкции стадиона «Приалит» — более четырех тысяч квадратных метров. Кроме спортивных площадок здесь появятся трибуны на тысячу мест и помещения под ними. Рядом со стадионом построят парковку для машин и стоянку для автобусов.

Закончить реконструкцию планируют в 2025 году.

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