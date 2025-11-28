На площадке детского сада в подмосковном ЖК EVO завершены монолитные работы

Детский сад для 180 малышей строят на территории ЖК EVO. Федеральная девелоперская компания DOGMA возводит соцобъект в рамках реализации договора о комплексном развитии территории в городском округе Реутов, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Монолитные работы на объекте полностью завершены, демонтирован башенный кран. Генеральный подрядчик приступил к следующему этапу — выполнению работ по наружным инженерным сетям: системам водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения. Также ведутся строительные работы по наружной кладке и возведению кровли.

Площадь трехэтажного здания будущего детского сада составит более 2,5 тыс. кв. метров.

Дошкольное учреждение сможет вместить 8 групп воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. Внутри будет создано комфортное пространство для игр и развития детей. Проектом предусмотрены просторные залы для торжественных мероприятий и занятий спортом, пищевой блок, медицинский кабинет. Прилегающую территорию детского сада благоустроят — на ней разместят площадки для игр и занятий спортом, веранды. Всего компания DOGМА планирует построить в Реутове 4 дошкольных учреждения.

Жилой квартал EVO — это гармоничное сочетание инновационных решений, удобных планировок и развитой инфраструктуры. В рамках первой очереди проекта ведется строительство пяти многоквартирных домов на 1509 квартир, образовательного комплекса с детским садом на 180 мест и школой на 750 мест.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.