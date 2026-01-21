На открытые торги выставили два нежилых помещения в ЗелАО в Москве

Предприниматели, в чьи планы входит развитие бизнеса в Зеленоградском административном округе столицы, могут приобрести помещение на городских торгах. В настоящее время открыт прием заявок на участие в аукционах по продаже двух коммерческих помещений, предназначенных для оказания бытовых услуг. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«В Зеленоградском административном округе сложились уникальные условия для развития бизнеса. Являясь частью Москвы, он дает предпринимателям все преимущества коммерческой деятельности в небольших городах, где жители часто прислушиваются к личным рекомендациям при выборе товаров и услуг, что может обеспечить стабильное развитие дела. Первым шагом к началу бизнеса в ЗелАО может стать приобретение недвижимости на городских торгах. Например, сейчас инвесторам доступны помещения площадью 301 и 60,6 квадратного метра. Победители торгов смогут открыть там различные предприятия, специализирующиеся на оказании бытовых услуг населению, от салона красоты до ателье», — отметил Кирилл Пуртов.

Помещения расположены в корпусах 1821 и 904 в районах Крюково и Старое Крюково. Они находятся на первых этажах и имеют отдельный вход. Подать заявку на участие в торгах можно до 17 февраля и 3 марта соответственно.

Аукционы пройдут 26 февраля и 12 марта на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».