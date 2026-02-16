На открытые аукционы выставили помещения для бизнеса в районе Косино-Ухтомский

В Восточном административном округе на торги выставлены три коммерческих помещения , каждое из которых имеет площадь свыше 100 квадратных метров. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«На городские торги выставлены нежилые помещения на Салтыковской улице в Косино-Ухтомском районе Москвы площадью от 103,8 до 135,6 квадратного метра. Все объекты имеют свободное назначение, что открывает широкие возможности для ведения бизнеса. Здесь можно разместить магазин, аптеку, салон красоты, образовательный центр, пункт выдачи заказов или другие коммерческие объекты на усмотрение победителей аукционов. Просторные помещения находятся в новом многоэтажном доме недалеко от нескольких лесопарков, что создает потенциальные преимущества для привлечения посетителей», — отметил Кирилл Пуртов.

Помещения находятся по адресу: Салтыковская улица, дом 6/1, корпус 2. Все объекты расположены на первом этаже и имеют отдельный вход.

Продавцом недвижимости выступает подведомственное столичному Департаменту городского имущества казенное предприятие «Управление гражданского строительства». Прием заявок на участие в торгах завершится 2 марта, а аукционы пройдут 10 марта на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

