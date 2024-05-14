сегодня в 10:20

На кадастровый учет поставили два новых дома в ЖК «Дом на Сиреневой» Щелкова

В городском округе Щелково на кадастровый учет поставлены две новостройки в ЖК «Дом на Сиреневой». Теперь 541 семья может оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и совершить другие юридические действия. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Это стало возможным благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области.

В Жилом комплексе «Дом на Сиреневой» возведены два монолитно-кирпичных 17-этажных дома комфорт-класса — корпус № 62Б, располагающийся по адресу: г. Щелково, ул. Полевая, дом 4Б и корпус 62А по адресу: г. Щелково, ул. Полевая, дом 4А.

На территории ЖК выполнены работы по благоустройству, установлены игровые и спортивные площадки, предусмотрены наземные автостоянки. Коммерческие помещения, расположенные на первых этажах, займут магазины, службы быта, аптеки и другие объекты торговой инфраструктуры. Жителям комплекса доступна вся социальная инфраструктура ближайших микрорайонов города Щелково, включая школы, детские сады, поликлиники, спортивные и культурные объекты, магазины и торговые центры.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями