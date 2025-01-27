На юге Подмосковья открылась площадка для выгула и тренировки собак

Теперь жители квартала «Горки Парк» могут выгуливать своих четвероногих друзей на специализированной площадке. Пространство оснастили разнообразными снарядами для собак: балансирами, барьерами, горками и препятствиями для дрессировки. Площадка расположилась рядом с корпусом № 7.1 и детским садом для 350 воспитанников, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

На пространстве площадью 256 квадратных метров создали комфортные условия для тренировки собак разных размеров. Установили современное оборудование из дерева: три вида препятствий разной высоты, несколько горок, балансир, стойки с кольцами для прыжков, дорожку из пеньков. В качестве покрытия использовали песок, а для поддержания чистоты на площадке установили урну. Пространство огородили высоким забором, который плотно прилегает к краю земли — чтобы питомец не убежал и не травмировался. По периметру высадили живую изгородь для создания тихой и спокойной обстановки.

ЖК «Горки Парк» расположен на юге Московской области, в деревне Коробово Ленинского городского округа. Помимо жилых домов, здесь появится собственная инфраструктура: шесть детских садов, три школы и физкультурно-оздоровительный комплекс. Преимуществом проекта является зеленое окружение: по соседству располагается большой лесной массив, а в пяти минутах ходьбы — Коробовские пруды.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.