На городских торгах реализуют два нежилых помещения на Сиреневом бульваре

Столица выставила на аукцион два коммерческих помещения в районе Северное Измайлово. Свободное назначение этих объектов позволит победителям торгов реализовать разнообразные бизнес-идеи, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Удобство и доступность для клиентов — одни из главных преимуществ коммерческой недвижимости на первых этажах жилых домов. Сейчас в районе Северное Измайлово на городских торгах инвесторам доступны два помещения для бизнеса площадью 83,6 и 154,8 квадратного метра. Объекты, расположенные по адресу: Сиреневый бульвар, дом 3, корпус 5, подойдут для организации центра оказания бытовых услуг или студии детского творчества», — отметил Пуртов.

Он уточнил, что участвовать в аукционах могут как физические, так и юридические лица.

Помещения не имеют обременений. Продавцом выступает Департамент городского имущества города Москвы.

Для участия в аукционах потребуются регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Больше информации об экономике Москвы — в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах Telegram и MAX.