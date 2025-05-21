На городских торгах доступно помещение для бизнеса в районе Троицк

На открытом аукционе реализуют коммерческое помещение в Новой Москве в районе Троицк. Объект имеет свободное назначение и подходит для реализации практически любых бизнес-идей. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Новая Москва стала местом притяжения для жителей столицы, предпринимателей и застройщиков. Этому способствуют развитая инфраструктура, а также разнообразие недвижимости на рынке и привлекательные стартовые условия участия в торгах. На городских аукционах инвесторы могут приобрести коммерческий объект площадью 118,9 квадратного метра по адресу: 1-я Ватутинская улица, дом 14, корпус 2. Помещение имеет свободное назначение и занимает первый этаж в 14-этажном доме. Заявки на участие в аукционе можно подать до 9 июня, а торги пройдут 18 июня», — рассказал Кирилл Пуртов.

Помещение имеет отдельный вход и подключено к основным инженерным коммуникациям: электричеству, канализации и водоснабжению. Победитель торгов сможет открыть здесь любой вид бизнеса, кроме размещения апартаментов. Для участия в торгах необходимо наличие регистрации на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленной квалифицированной электронной подписи.